Corona virüs nedeniyle alınan tedbirlerin hafifletilmesinin gündemde olduğu bugünlerde pek çok kişi yaz tatili planları yapmaya başladı. Yazlık mekanların ne zaman açılacağı merak konusu. Peki, Sahiller ne zaman açılıyor? Plajlar açılacak mı? Oteller ne zaman açılacak? İşte sahiller ve plajlar ile ilgili son durum...

Corona virüs nedeniyle pek çok yer kapalı. Bu sürecin uzun süre evlerde geçirilmesi ve yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle pek çok kişi de yazlık mekanların ne zaman açılacağını merak ediyor. Corona virüs sürecinde alınan sıkı önlemlerin hafifletilmesi gündemde olduğu bugünlerde tatil planları yapmak isteyenler sahillerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Sahiller ne zaman açılıyor? Plajlar açılacak mı? İşte sahiller ve plajlar ile ilgili son durum...

Corona virüs nedeniyle alınan sıkı önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesi gündemde. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Normalleşme takvimi kapsamında sahiller ve plajların ne zaman açılacağı en çok merak araştırılan konular arasında geliyor.

Corona virüsün tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Corona virüsün yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle pek çok kişi de sokaklara, mesire-ören yerlerine, piknik alanlarına ve sahillere ne zaman gideceğini merak ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

PLAJLAR VE SAHİLLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi;

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz.

"(Kovid-19 süreci) Oteller i kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara Denizi sahilleri, antik kentleriyle Avrupa ülkelerinin de gözde tatil ülkesi olan Türkiye turizm sezonunu açmak için önemli hazırlıklar yapıyor. Corona önlemleri yavaş yavaş gevşetiliyor. Mayıs sonunda iç turizmin, temmuzda ise dış turizmin adım adım başlaması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mayıs sonu itibariyle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine” dedi. Oteller turizme açılması için sertifika alacak. Sertifikayı almak için 132 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında 1.5 metre sosyal mesafe, sıkı hijyen önlemleri ve personelin pandemi eğitimi alması geliyor. Tüm bu kriterler düzenli denetlenecek ve sertifikalar buna göre her ay yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca Dışişleri Bakanlığıyla birlikte Türkiye’ye yolcu trafiği yapan ülkelere birer niyet mektubu hazırladı. Davet içerikli niyet mektubunda sertifikasyon detayları, Türkiye’nin sağlık altyapısı, yoğun bakım yatak ve ambulans sayıları detaylı yer alıyor.

OTELLERDE NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?