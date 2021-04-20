Sağlıklı beslenme için tabaklarınız ‘renkli’ olsun

Sağlıklı beslenmek için tabakların 'renkli' olması ve her besin grubundan yeterli miktarda bulunması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, ''Yeşil, sarı, turuncu, beyaz, kırmızı ve mor… Tüm bu besinlerin vücudumuza sağladığı yararlar da farklı'' dedi. Balcı, renklerine göre 4 gruba ayırdığı besinlerin faydalarını anlattı.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, sağlıklı beslenmek için tabakların 'renkli' olması ve her besin grubundan yeterli miktarda bulunması gerektiğini söyleyerek ''Tabaklarımızın renkli olmasının nedeni, besinlerin renklerine göre sağlığa faydalarının da farklı olmasıdır'' diye konuştu.

“MOR BESİNLER YAŞLANMAYI ÖNLER”

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, ''Kırmızı ve mor besinlerde antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Kalp sağlığı için önemli olan fitokimyasalları içeren kırmızı besinler hafızayı güçlendirir. Aynı zamanda iltihap gidericidir. Kırmızı besinlerde bulunan likopenin kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Kırmızı besinlere örnek olarak pancar, domates, kırmızı üzüm, çilek, frambuaz verilebilir. Antosiyaninler ise mor besinlere rengini verir ve yaşlanma karşıtı olarak rol oynar. Bunun yanında kemik sağlığı için ve bazı kanser türleri için de önemlidir. Kırmızı ve mor besinler genel olarak bağışıklık sistemimizi korumada etkilidir. Hastalıklara karşı vücudumuzu korur” açıklamasında bulundu.

“TURUNCU BESİNLER KALP RİSKİNİ AZALTIR”

Sarı ve turuncu besinlerde turuncu besinlerin antioksidan yönünden zengin olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Eda Balcı, “Kalp hastalıkları riskini azaltır. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu besinlere örnek olarak balkabağı, havuç, portakal verilebilir. Sarı besinler de C vitamini yönünden zengindir. Sindirim sisteminde etkilidir. Beyin fonksiyonlarını düzenlerler. Muz, ananas, limon, patates örnek verilebilir. Genel olarak sarı ve turuncu besinler yüksek C vitamini ve yüksek lif içeren besinlerdir. Zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırarak vücut direncimizi artırırlar” diyerek şunları ekledi:

“Beyaz besinler allisin içerir. İçerdikleri bu madde sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanında kalp hastalıklarına karşı da koruyucudur. Kolesterolü ve kan şekerini düşürür. Bu besinlere örnek olarak sarımsak, soğan, beyaz turp, karnabahar verilebilir. Yeşil besinlerde ise A, C, B2 ve daha birçok vitamin yönünden ve potasyum, magnezyum ve fosfor mineralleri yönünden zengindir. Bu besinler aynı zamanda lif oranı yüksek besinlerdir ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Bu besinlerin kan temizleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici,yorgunluk giderici etkisi vardır. Psikolojik bozukluklara ve akne gibi sorunlara karşı da etkilidir”.