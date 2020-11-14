Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, otobüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.
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Sabaha karşı denetimler başladı!
DHA | 14 Kasım 2020 Cumartesi - 10:15 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 10:15