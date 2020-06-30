Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Ankara 'nın ABD 'li Senatör John Thune'un sunduğu "Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma" teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin "ilkesizce" olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.

Slutskiy, Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirtti. Dışişleri Komitesi Başkanı, ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçiremediğine dikkat çekti.

"RUSYA'DAN İZİN ALINMADAN SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya 'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

ABD'DE, "S-400'LERİ TÜRKİYE'DEN SATIN ALMA" YASA TASARISINA EKLENDİ