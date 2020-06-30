Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Ankara'nın ABD'li Senatör John Thune'un sunduğu "Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma" teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin "ilkesizce" olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.
Slutskiy, Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirtti. Dışişleri Komitesi Başkanı, ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçiremediğine dikkat çekti.
"RUSYA'DAN İZİN ALINMADAN SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
ABD'DE, "S-400'LERİ TÜRKİYE'DEN SATIN ALMA" YASA TASARISINA EKLENDİ
ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldı. Eklenen yasa tasarısında, Türkiye, ABD'ye NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği ifade edildi. (Sputnik)