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Rusya'dan flaş açıklama: Esad rejimi davet edilmeyecek

07 Mart 2018 Çarşamba - 21:16 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:16

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da yapacağı toplantıya Esad rejimi ve muhalefet temsilcilerinin davet edilmeyeceğini söyledi.


Zaharova, "16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları arasında Astana sürecinin garantör ülkelerinin çabalarını koordine etmek amacıyla üçlü görüşme yapılması planlanıyor. Görüşme, formatı bakımından Astana'daki üst düzeyli klasik görüşmelerden ayrılıyor. Zira bu görüşmeye Suriyeli hükûmet ve muhalefet temsilcileri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura dışındaki yabancı gözlemciler katılmayacak" dedi.

 

"TARAFLAR NAZARBAYEV'LE GÖRÜŞEBİLİR"
 
Zaharova, görüşmenin taraflarının Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'le bir araya gelebileceğini sözlerine ekledi.
 
Rusya'nın Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Musiyenko, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif'in 16 Mart'ta Astana'da Suriye gündemiyle bir araya geleceğini belirtmişti.

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