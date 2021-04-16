Rusya boğazı kapattı! NATO harekete geçti, şok tehdit

Ukrayna donanması, Doğu Avrupa'da tırmanan gerilimin en son işareti olarak Rusya'nın su yoluna erişimi kısıtlamasından birkaç saat önce Kerç Boğazı yakınlarında Rus sahil güvenlik gemilerini vurmakla tehdit etti.
Bölgedeki askeri faaliyetleri izleyen Black Sea News editörü Andrii Kilmenko'ya göre, çekişme üç Ukraynalı Gyurza-M sınıfı topçu botu ile Rusya'nın FSB sahil güvenlik teşkilatına ait kimliği belirsiz beş gemi arasında Çarşamba ve Perşembe günleri arasında gerçekleşti.
Kilmenko'nun bildirdiğine göre, Rus gemileri Ukrayna botlarının etrafında 'kışkırtıcı manevralar' yapmaya başladı ve ancak ateş açmakla tehdit edildikten sonra geri adım attı. Olay, Kerç Boğazı'nın yaklaşık 40 kilometre yakınında meydana geldi.
Olay, gözlemcilerin Rus askeri birliklerinin sayısının 115 bini aşabileceğinden korktukları sırada geldi. Bir işgal tehdidi olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, NATO ve Avrupalı ??liderler 'gerilimi azaltma' çağrıları yaptı. Kiev, Azak Denizi geriliminin büyük bir olaya dönüşmesi tehdidine karşı şiddetle uyardı. Ukrayna donanması "Rusya uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ediyor" dedi. (Milliyet)