Rubato solisti Özer Arkun sevgilisini hastanelik etti! 'Hayatımda böyle kan görmedim'

Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka olay daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.’yi darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde yaşadığı dehşeti anlattı. B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şikayetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.”

DARP RAPORUNU KORKTUĞUMDAN ALMADIM

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın “Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım” dedi.

B. Y.’nin şikayeti üzerine Arkun hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. B. Y., avukatı Uzun aracılığı ile aile mahkemesine de başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, şarkıcının 4 ay süre ile B. Y.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi.Aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırılığım tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını hatırlattı.

EVİNDE KAZA GEÇİRDİ!

Öte yandan Özer Arkun'un avukatı Faruk Çelik yaptığı acıklamada sanatçımız Özer Arkun hakkında eski kız arkadaşı B. Y. tarafından yapılan asılsız suçlamaları basın vasıtasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer Arkun’a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir. B.Y. ' in evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir.

(Hürriyet)