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Resmi açıklama geldi: İkinci dalga başladı

DHA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 22:02 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 22:02

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın başladığını açıkladı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkanlık Ofisinden yaptığı açıklamada, ülkede salgında ikinci dalganın başladığını duyurdu. Zelenski, Bugün, 3 binden fazla vaka tespit ettik. Ne yazık ki, bu Ukraynada ikinci dalganın başladığı anlamına geliyor. Hem Ukraynalıları hem de Ukrayna'ya gelen diğer ülkelerden vatandaşları riske atamayız ifadelerini kullandı. Zelenski, ülke sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini, durumun normale dönmesinin hemen ardından kapıların tekrar açılacağını belirtti.
 
UKRAYNADA SON DURUM
 
Ukraynada son açıklanan verilere göre, son 24 saatte 3 bin 372 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülke genelinde vaka sayısı 188 bin 106ya çıkarken; toplam can kaybı ise 3 bin 757ye ulaştı.

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Ukrayna corona virüs ikinci dalga
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