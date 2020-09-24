Resmen değişti! En az 3 yıl...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

CUMHURBAŞKANI KARARI

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim" ibaresi "(Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmi internet sitelerinde" ibaresi "10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların ek 2 nci maddesine yirmi üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Alan Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 4- Aynı Esaslara geçici 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 21 inci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Başkanlıkça "Alan Uzmanı" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonu, personelin önceki pozisyonuna ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonlun aynı tarih itibanyla iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümünden çıkanlmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Bu personele, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında ek ödeme yapılmaz.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 5- Aynı Esasların eki "1 SAYILI CETVEL SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere, "AİM (HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ) UZMANI", "ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ)", "EKİP PLANLAMA UZMANI", "KABİN EMNİYET UZMANI" VE "UÇUŞ TABİBİ" unvanları eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümündeki "HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI" unvanın "NİTELİĞİ" sütununda yer alan "Yükseköğretim kurumlannın elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, hava aracı ve parçalan tasanmı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek." ibaresi "(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlannın elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık sistem, simülatör veya hava aracı ve parçalan tasanmı, üretimi ve/veya sertifikasyonu veya güvenlik cihazlannın tasanmı, üretimi, laboratuvar testleri ve/veya sertifikasyonu veya bakım, operasyon, havaalanı sertifikasyonu, seyrüsefer veya tehlikeli madde konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.