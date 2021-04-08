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Ramazan ayında tam kapanma sinyali! Milyonların gözü orada, bugün...

08 Nisan 2021 Perşembe - 9:02 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 9:12

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Ramazan ayı öncesi bugün son kez toplanacak. Ramazan ayı için tam kapanma kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında Ramazan ayı için kapanma sinyali vermişti. Koronavirüs vakalarının ve aşılama sürecinin konuşulacağı toplantıda Ramazan ayı önlemleri masada olacak.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 55 bine yakın vaka tespit edilirken 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm sayılarındaki tırmanışın ardından milyonların gözü Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağına çevrildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün canlı yayında kapanmanın sinyalini vermişti. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek.
 
CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber detayları şöyle aktardı:
 
Ankara'yı yoğun bir gündem bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesine videokonferansla katılacak.
 
Ankara'da gözler bugün Sağlık Bakanlığı'nda olacak. Sağlık Bakanlığı'nda Bilim Kurulu üyeleri toplanacak.
 
Bilim Kurulu üyeleri ramazan ayı öncesinde son kez toplanmış olacak. Hem artan koronavirüs vakaları hem de aşılama süreciyle ilgili başlıkların gündeme getirileceği toplantıda Ramazan ayı öncesinde alınacak önlemler masada olacak ve bu toplantıdan çıkacak tavsiyeler takip ediliyor olacak. 

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