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Putin’in Özel Temsilcisi, Hamas yöneticisi ile görüştü!

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 1:32 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 1:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ile telefon görüşmesi yaptı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Filistin tarafının inisiyatifi ile gerçekleştirildi. 
 
Görüşme sırasında insani durumun kötüleşmesi, altyapının tahrip edilmesi ve sivil kayıplardaki artış eşliğinde Filistinliler ve İsrail arasındaki mevcut çatışmadan çıkış yolunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Hamas yöneticilerinin, ateşkesin sağlanması amacıyla Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland’ın arabuluculuk çabaları hakkında bilgi verdiği ifade edildi. 
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
"Rus tarafı, Filistin-İsrail meselesinde BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları dahil uluslararası hukuk temelinde barışçıl siyasi bir çözüme olan sarsılmaz desteğini, gerek Ortadoğu Dörtlüsü formatında gerekse ikili temaslarda, Filistinliler ile İsrailliler arasında yapıcı bir diyaloğun sağlanması için gereken yardıma hazır olduğunu yineledi."

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