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Putin, Biden'ın davetine yanıt verdi

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 22:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.


Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da  İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.
 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus Ria haber ajansına yaptığı  açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili  görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.
 
ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da  yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.
 
  
 

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