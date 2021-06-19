19 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 8:17 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 9:46

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho  kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.
 
Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16  kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi  altına alındı.
 
Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan  işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu  bildirdi.
 

ETİKETLER

kaza otobüs uçurum otobüs uçuruma yuvarlandı peru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.