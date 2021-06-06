07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.99 EURO 10,5420 -0.08
USD 8,6390 -0.32 ALTIN 524,930 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paralar hesaplara yatırılmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu...

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 10:06 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 11:01

Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılmaya başladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına TC numarasına göre yatırılıyor. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlara paraları bugün yatırılıyor. Yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı


Paralar hesaplara yatırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün  itibarıyla başladığını duyurdu. 
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine  başladı.
 
 Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve  kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.  Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre  ödemelerin yapılacağını ifade etti.
 
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7  Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da  ödemelerini alabilecek.
 

ETİKETLER

burs kredi ödeme para Haziran burs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.