01 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paralar avans olarak ödenecek! Ev ve araba için...

01 Ağustos 2021 Pazar - 17:18 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 17:23

Para ödemeleri ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Ev ve araba için geçerli. İşlemlerin tamamlanması beklenmeden ödeme yapılacak. Avans olarak ödenen miktarı şirketleri kendileri belirleyecek. TSB tavsiye kararını yayınladı. Doğal afetler nedeni ile evi ya da arabası zarar gören vatandaşlara kolaylık sağlanacak.


Paralar avans olarak gerkekli işlemler sonuçlanmadan ödenmeye başlayacak. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu,  Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının  hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu.

TSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinde  yaşanan yangın felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,  yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden tüm  canlılar için derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele herkese  şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. TSB Yönetim Kurulu  yaşanan yangın felaketleri nedeniyle 30 Temmuz 2021 tarihinde acil bir toplantı  yapmıştır." ifadelerine yer verildi.               

Açıklamada, söz konusu toplantıda, tavsiye niteliğindeki şu kararların  alındığı belirtildi:

"Yerel idareler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut  bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde,  sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak  tazminat süreçleri hızlandırılacaktır. Yaşanan olağan üstü durum göz önüne  alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla  işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık  sağlanacaktır. Teminat dâhilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri  sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde  ödeme yapılacaktır.

Yangınlar sonrasında başlatılan ağaç dikme kampanyasına bazı  şirketlerimizin kurumsal olarak katılım sağlamış olması memnuniyetle karşılanmış  ve bu nedenle; şirketlerimizin asgari çalışan sayısı kadar ağaç bağışı ile  kampanyaya destek vermesine, çalışanların da bireysel olarak kampanyaya destek  olmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir. Bu tavsiyeler çerçevesinde,  sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü,  tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli  şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir." 

ETİKETLER

avans para ödeme araba ev sigorta TSB
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.