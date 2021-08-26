Pakistan'ı ayağa kaldıran cinsel istismar! Yüzlerce erkek bir kadına...

Pakistan'da bir kadının TikTok videosu çekilirken yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğramasının yankıları sürüyor. Ülke gündemine bomba gibi düşen olay ile ilgili şu ana kadar 66 zanlı gözaltına alındı.

Pakistan, TikTok video su çektiği sırada onlarca erkeğin cinsel istismarına uğrayan kadın için seferber olmuş durumda.

Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

YÜZLERCE ERKEK BİR KADINA

Korkunç olay 14 Ağustos'ta gerçekleşti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yüzlerce erkek bir parkta video çeken genç kadının etrafını sardı.

Burada TikTok videosu çektiği belirtilen talihsiz kadının cinsel saldırıya uğradığı ve kalabalık tarafından gasp edildiği açıklandı.

POLİS İHMALİ Mİ VAR?

Aynı açıklamada iki polis memurunun olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla açığa alındığı bilgisi doğrulandı.

Olayla ilgili geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye konuşan talihsiz kadın 'Çıplak kaldım, kıyafetlerimi paramparça ettiler' demişti.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

Söz konusu olay sonrası ülke genelinde pek çok protesto gösterisi düzenlenirken, kadın hakları örgütleri faillerin yakalanması ve en yüksek cezaya çarptırılmasını talep etti.