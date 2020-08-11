Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim sistemi dolayısıyla Ağustos ayında telafi eğitimi yapılacağını ve özel okulların devlet okullarından 15 gün erken açılacağını açıklamasınında ardından gözler corona virüs tedbirlerine yönelik atılacak adımlarda. Öğrenci ve veliler özel okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, Özel okullar ne zaman açılıyor? Özel okulların başlayacağı tarih...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ dedi.

Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.

ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS'TAKİ AÇILIŞA HAZIR

Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, 17 Ağustos’ta eğitim öğretime başlaması planlanan özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Hem devlet okullarımızın hem özel okullarımızın sokaktan daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ‘Okulları açmayın’ diye tersi bir haber gelmediği müddetçe, 17 Ağustos’ta telafi eğitimi yapmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, devlet okullarından iki hafta önce özel okullarımızı açıp eğitim öğretime başlamayı düşünüyoruz. Tüm alanlarımızı, gezinti alanlarımızı, sınıflarımızı, yemekhanelerimizi, bahçelerimizi eğitim öğretime hazırladık" dedi.

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ 4 SENARYOYA DA HAZIRIZ

Naci Atalay, konuşmasına şöyle devam etti: