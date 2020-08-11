Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim sistemi dolayısıyla Ağustos ayında telafi eğitimi yapılacağını ve özel okulların devlet okullarından 15 gün erken açılacağını açıklamasınında ardından gözler corona virüs tedbirlerine yönelik atılacak adımlarda. Öğrenci ve veliler özel okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, Özel okullar ne zaman açılıyor? Özel okulların başlayacağı tarih...
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ dedi.
Bir gazetecinin 'Resmi okullarda yüz yüze eğitim yapılırken, özel okullarda uzaktan eğitim hakkı tanınır mı? Seyreltilmiş sınıf uygulaması ile öğretmen ihtiyacı ortaya çıkabilir mi?' sorusuna Bakan Selçuk, "Devlet okulları için başka şart var da özel okullar için başka şart var diye bir şey söz konusu değil. Bütün çocuklarımızın sağlığı, özel okullardaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı bizim önceliğimiz arasında." yanıtını verdi.
ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS'TAKİ AÇILIŞA HAZIR
Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, 17 Ağustos’ta eğitim öğretime başlaması planlanan özel okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Hem devlet okullarımızın hem özel okullarımızın sokaktan daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ‘Okulları açmayın’ diye tersi bir haber gelmediği müddetçe, 17 Ağustos’ta telafi eğitimi yapmak üzere bütün hazırlıklarımızı yaptık, devlet okullarından iki hafta önce özel okullarımızı açıp eğitim öğretime başlamayı düşünüyoruz. Tüm alanlarımızı, gezinti alanlarımızı, sınıflarımızı, yemekhanelerimizi, bahçelerimizi eğitim öğretime hazırladık" dedi.
BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ 4 SENARYOYA DA HAZIRIZ
Naci Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:
Ne tür bir eğitim olacağını bakanlığımız bize bildirecek. Biz bu dört senaryonun dördüne de hazırız. Zaten geçen dönem özel okullar sınıfların birçoğunu stüdyo olarak düzenlemiş durumda. Şu anda bizim öğretmen arkadaşlarla her an canlı yayın yapabilecek şekilde bir düzenimiz var ama MEB ‘Okullarınızı açın, haftanın dört günü yüz yüze eğitim yapın, geriye kalan bir gün ya da buna gerekirse cumartesiyi de ekleyerek uzaktan eğitime devam edin’ şeklinde bir bildirimde bulunursa, bu tarz eğitimler yapabilecek şekilde okullarımızı hazırladık. Yani hem seyreltilmiş uygun sınıflarda yüz yüze eğitime hazırız. ‘Eğitimin bir bölümünü yüz yüze bir bölümünü uzaktan yapın’ derlerse, biz öğretmen arkadaşlarla toplantılarımızı yaptık konularımızı belirledik. Hemen çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitimlere de başlayabileceğiz. Tahmin ediyorum bir hafta içerisinde okullara böyle bir talimat gelecek, bakanlığımızın bize bildireceği eğitim modelini bekliyoruz. Hem 17 Ağustos için hem 31 Ağustos için özel okullar olarak eğitime hazırız.