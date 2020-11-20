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Öykü Çelik hem suçlu hem güçlü!

20 Kasım 2020 Cuma - 9:46 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 10:55

Tüm uyarıları hiçe sayıp yasak olmasına rağmen üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine şaşırtan paylaşımlarda bulundu.


Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid- 19 testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine şaşırtan paylaşımlarda bulundu.
 
Çelik, şu sözleriyle büyük tepki çekti: "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun.Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını sildi.
 
(Takvim)

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