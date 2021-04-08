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Okullar tamamen kapanacak mı? Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı

08 Nisan 2021 Perşembe - 21:22 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 22:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili de merak edilenleri anlattı. Öğretmenlerin yüzde 10'ununun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, 125 bin öğretmenin birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, ''Kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta bu tür bir değerlendirme yapılacak. Fakat bizim gönlümüz açık olmasından yana'' ifadelerini kullandı.


Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Ülkemizde yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.
 
Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.
 
Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.
 
ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI
 
125 bin öğretmen birkaç gün içinde aşılanacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayın yüz yüze eğitim
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