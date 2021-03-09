Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili 2021 tarihi belli mi, temmuz mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, istifa edeceği söylentilerinin sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yaptı. Selçuk, "Kurumsal olarak 'Asılsızdır' diye bir tweet attık. Çok bilinmeyen küçük bir siteden çıkmış ve yayılmış. Hiç önemsemedim" ifadelerini kullanırken, okullardaki eğitimin ne zamana kadar devam edeceğini de açıkladı. Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili 2021 tarihi belli mi?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Selçuk, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı takipten çıkardığı ve "Milli Eğitim Bakanı" sıfatını sildiği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Twitter hesabımla Instagram hesabımda biraz farklılık var. Genelde Milli Eğitimle ilgili konuları Twitter üzerinden resmi bir kanal gibi kullanıyorum. Instagram'da da herhangi bir siyasi ya da başka konulardaki uzmanları başından beri takip etmiyorum. 'Çıkarmış' denince sanki eksiden vardı da çıkarmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu eskiden de yoktu. Dolayısıyla çıkarmış olmak söz konusu değil. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak ya da fitneye yol açmak için basit bir amaç" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitime yönelik de merak edilenleri yanıtladı. Okullar ne zaman kapanacak, temmuzda mı 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili 2021 tarihi belli mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitimin ara tatil olmadan 2 Temmuz’a kadar devam edeceğini ve karnelerin aynı gün dağıtılacağını açıkladı.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Bakan Selçuk özetle şunları söyledi:

SÜRECİ İZLEYECEĞİZ

15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.

Karneleri 2 Temmuz’da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.

Bugün Ankara’da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm. İlk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var.

KISMİ AÇILIP KAPANMA

Bizim en başında söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmi kapanma. Ya da yerinde kararlar. Şehir bazlı. Süreç bizi dördüncü safhaya getirdi. Yerinde karar süreci başladı. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp ‘bu süreci bir haftaya yayalım’, ‘iki haftaya yayalım’, ‘Okullar kısmı kalsın’, ‘diğerlerini biraz sınırlayalım’ gibi yerel kararlar alabilir.

Telefonumda kişiye özel yazılım var. Ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12’de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var, bunları görebiliyorum. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi bir artış var. Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor. Kişiye özel tedbir alınıyor.

740 BİN BİLGİSAYAR

Bir buçuk milyon çocuğumuzun yarısına yakının televizyon sorunu var, biz bunun tamamını hallettik. 740 bin bilgisayar dağıttık. Herkese 8 GB bedava veriyoruz.

ÖĞRENCİLER SINAV İPTALİ İSTEMİYOR

GENÇLER haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil, anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin yüzde 77’sinin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de ‘muhakkak sınava girmeliler’ görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin yüzde 40’ından fazlası bu sınava birinci dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılıyor. Öğretmenlerimiz sınavların kesinlikle olması konusunda geri bildirimde bulunuyor. Sınavı da seyreltiyoruz. Daha önce iki sınav yapılıyordu, bunu da azalttık. İlk, ortaokuldaki öğrencinin sınava girmesi lisedeki kadar kritik değil bizim için. İlkokulda zaten sınav yok. Ortaokullarla ilgili başka kontrol araçlarımız var. Akademik amacımız liseye göre daha az.

1 MİLYON 219 BİN ÖĞRETMENE AŞI

Sağlık Bakanlığımız dünyada örnek gösterilecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Burada aşı tedarikine bağlı olarak bazı aksamalar olabiliyor. Bakanlığımız ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda listeyi verdik. Yaklaşık 100 binin altında, sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak.