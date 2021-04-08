Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazanda okullar kapanacak mı? İşte tüm detaylar!

Okulların tamamen kapanıp kapanmayacağı vaka sayılarındaki artış ve mutasyon haberlerinin ardından yeniden gündem oldu. Son günlerde il bazında yapılan değerlendirmelere göre mutasyona bağlı vaka sayılarında artış yaşanıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala yasakların da gündeme gelmesiyle 'Okullar kapanıyor mu?' sorusu merak konusu oldu. Okulların durumu ile ilgili son karar illerin durumuna göre veriliyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulaması değişiklik gösteriyor. Bazı illerden okullarla ilgili yeni haberler gelmeye başladı. Peki, Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazanda okullar kapanacak mı? Okullar tamamen kapanıyor mu? İşte okullarla ilgili son durum ve yapılan açıklamalar...

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde mart ayında yarinde karar dönemine geçilmiş, özellikle okulların durumu ile ilgili kararlar vaka artışlarına bağlı olarak il valiliklerine bırakılmıştı. Ramazan 'a sayılı günler kala tam kapanma ve okulların kapanması ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Ramazan yasakları sıklıkla araştırılırken 'Okullar kapanıyor mu?' sorusu da milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor. Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulaması değişiklik gösteriyor. Okulların durumu ile ilgili son karar illerin durumuna göre veriliyor. Peki, Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazanda okullar kapanacak mı? Okullar tamamen kapanıyor mu? İşte okullarla ilgili son durum ve yapılan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara 'da düzenlenen AK Parti 'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla ilgili Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından başta okullar olmak üzere ülke geneli tam kapanma olup olmayacağı merak konusu oldu.

OKULLAR KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitimi duyurmuştu. Buna göre; "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

MEB AÇIKLADI! RAMAZANDA OKULLAR TAMAMEN KAPATILIYOR MU?

Okulların tamamen kapatılacağına yönelik çıkan haberler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "MEB ve Bilim Kurulu yüz yüze eğitimi eğitimi sonlandırma kararı aldı" şeklinde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. MEB Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili yerinde karar uygulaması il bazlı olarak devam ediyor" denildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR YENİDEN KAPANDI?

ANKARA

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan'dan itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

- 5 Nisan 2021 itibarıyla il genelinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek.

- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek.

- İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürülecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

ERZURUM

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

- İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR