Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazanda okullar kapanacak mı? İşte tüm detaylar!

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde mart ayında yarinde karar dönemine geçilmiş, özellikle okulların durumu ile ilgili kararlar vaka artışlarına bağlı olarak il valiliklerine bırakılmıştı. Ramazan'a sayılı günler kala tam kapanma ve okulların kapanması ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Ramazan yasakları sıklıkla araştırılırken 'Okullar kapanıyor mu?' sorusu da milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor. Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulaması değişiklik gösteriyor. Okulların durumu ile ilgili son karar illerin durumuna göre veriliyor. Peki, Okullar kapanıyor mu? Hangi illerde okullar kapandı? Ramazanda okullar kapanacak mı? Okullar tamamen kapanıyor mu? İşte okullarla ilgili son durum ve yapılan açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla ilgili Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından başta okullar olmak üzere ülke geneli tam kapanma olup olmayacağı merak konusu oldu.
OKULLAR KAPATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitimi duyurmuştu. Buna göre; "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.
MEB AÇIKLADI! RAMAZANDA OKULLAR TAMAMEN KAPATILIYOR MU?
Okulların tamamen kapatılacağına yönelik çıkan haberler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "MEB ve Bilim Kurulu yüz yüze eğitimi eğitimi sonlandırma kararı aldı" şeklinde çıkan haberlerin gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. MEB Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili yerinde karar uygulaması il bazlı olarak devam ediyor" denildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR YENİDEN KAPANDI?
ANKARA
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan'dan itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
- 5 Nisan 2021 itibarıyla il genelinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
- Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek.
- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek.
- İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek.
- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.
- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.
- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürülecek.
- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.
ERZURUM
Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.
- İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.
- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.
- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
- Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
ESKİŞEHİR
Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.
KARABÜK VE SAKARYA
Karabük ve Sakarya'da COVID-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.
Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.
YALOVA
Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda 7 Nisan’dan itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında COVID-19 tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 7 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.
KASTAMONU
Kastamonu'nun Küre ilçesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.
Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.
İNEBOLU
Kastamonu'nun İnebolu İlçesi’nde CDVID-19 tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7’nci sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi. Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi. İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
MANİSA
Manisa’da, COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle okulların bazı sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçildi.
Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Kurul, toplantıda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Valilik’ten yapılan açıklamada
"29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar risk grubu yüksek olarak belirlenen ilimizde; gelinen aşamada tüm ülkede ve ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde COVID-19 salgınının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olup, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyuldu" denildi. Bu bağlamda 7 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere Manisa genelinde, alınan okullardaki alınan tedbirlerle ilgili kararlar açıklamada şöyle sıralandı:
"Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürecek. İlkokullarda eğitim seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde olacak. Ortaokullarda 5, 6 ve 7’inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Ortaokul 8’inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. Lise hazırlık, 9,10 ve 11’inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitim uygulanacak. 7 ve 12’inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime aynı şekilde devam edecek. Okullardaki sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek" denildi.