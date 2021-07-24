Koronavirüs nedeniyle uzaktan tamamlanan eğitim yılının ardından yeni döneme ne zaman başlanacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Okulların kapanmasıyla birlikte telafi eğitim leri devam ediyor. Yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı pek çok kişinin gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okulların açılması ile ilgili süreç ile ilgili hazırlık yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından açıklama yaptı.

Artan vakalarla birlikte yüz yüze eğitime geçilemeyeceği yönündeki endişelere cevap veren Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Aşı olmanın önemine de dikkat çeken Selçuk, açıklamasında, "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerine de yer verdi.