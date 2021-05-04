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Ödemeler yarın yapılacak! Banka ve PTT aracılığı ile...

04 Mayıs 2021 Salı - 12:49 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 13:00

Yüz binlerce kişinin beklediği destek ödemeleri yarın yapılıyor. Bakan Bilgin açıkladı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi eksik olanların ödemeleri ise PTT aracılığı ile yapılacak. Bilgin yaptığı açıklamada “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz” diye konuştu.


 
Yüz binlerce kişiye güzel haber. Ödemeler yarın yapılıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
 

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