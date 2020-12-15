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Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye sert tepki: Akıl dışı bir karar

15 Aralık 2020 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 12:39

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin S-400 yaptırım kararını "Akıl dışı vahim bir karar" olarak nitelendirdi.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'de Trump yönetiminin Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle uygulayacağı yaptırım kararlarına sert tepki gösterdi
 
Yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi. 
 
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;
Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" diye konuştu.
 
Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir.
 
Kurtulmuş, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez" ifadelerini kullandı.
 

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Numan Kurtulmuş AK Parti S-400 ABD yaptırım
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