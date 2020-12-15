Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye sert tepki: Akıl dışı bir karar

Yaptırım kararının tek taraflı bir karar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bunu reddediyoruz. Akıl dışı vahim bir karar. Etkileri az olacak" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

Bu tür yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmeye yardımcı olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Kötü komşu adamı ev sahibi yapar" diye konuştu.

Bizim buradaki tavrımız açık. Bu kadar büyük paralar vererek aldığımız S-400'leri laf olsun diye almadık. Türkiye burnunun dibinde terör örgütlerinin olduğu bir ülke. Türkiye'ye karşı hava saldırısı düzenlendiğinde önleyecek bir gücümüz olması zorunlu. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamıyorlar. Türkiye bir zorunluluk olarak S-400'e yönlendirilmiştir.