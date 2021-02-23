Nostradamus kehanetleri! 2021 yılında neler olacak? Nostradamus'un 2021 yılı kehanetleri!

Kahin Nostradamus ile ilgili yeni bir belgesel uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Nostradamus'un kehanetlerinin incelendiği belgeselde uzmanlar yorumladı ve Fransız kahinin, devasa depremlerin, mega volkanların ve üçüncü dünya savaşı kaehanetinin gerçekleşeceği iddiasında bulundu. Peki, Nostradamus kimdir? Nostradamus kehanetlerine göre 2021 yılınde neler olacak? İşte Nostradamus'un 2021 yılı kehanetleri!

NOSTRADAMUS'UN 2021 YILI KEHANETLERİ

10 MAYIS'TA İNSANLIĞIN SONU GELECEK!

Nostradamus’un 10 Mayıs’ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları bu 10 Mayıs’ın hani yıl olduğunu ise henüz bilemediklerini duyurdu.

Shailer, “Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde üçüncü dünya savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor” dedi.

Shailer, Nostradamus’un Güneş’te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, “Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek” dedi.

Öte yandan Shailer, Nostradamus’un uzun savaşların ve doğal afetlerin ardından Dünya üzerinde binlerce yıllık barış ve huzurun geleceğini öngördüğünü dile getirdi.

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalya ndan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

1547’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı.

Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555’te Salon-de-Provence’e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü ‘yüzlük’lerinin ilk kitabını 1555’te Lyon’da yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için « yüzlükler » adıyla tanınırlar. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı.

Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.

NOSTRADAMUS'UN BEKLENEN KEHANETLERİ

Nostradamus, Asya'da Ortadoğu kökenli bir Mehdi'nin belireceğini ve akabinde Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a gireceğini,

2025 yılına kadar Dünya'nın ekseni değişeceğini ve sadece depremlerden değil dünyanın ekseninin değişimine neden olacak sismik aktivitelerin olacağını,

2050 yılında, iki Almanya ’nın birleşeceğini, dünya üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olacağını, ve Nostradamus’un kendisinin büyük bir kahin olarak tanınıp herkesçe kabul edileceğini,

2076 yılında ihtimal dahilinde Avrupa , Asya ve Afrika ülkeleri arasında 25 yıllık 4. Dünya Savaşı’nın çıkacağını savaşın bitiminde de yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakılacağını,

2106 yılında, 4. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlayacağı ve düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkacağını ve yüksek bir yaşam düzeyi olacağını,

3750 yılında, yeni bir savaş ve o güne kadar yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası yaşanacağını,

3797 yılında, son gün olacağını ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesiyle insanoğlunun ölümsüzlüğe erişeceğini,

Belirli tarihi olmayan kehanetleri

400 yıldan sonra ilk kez bir süpernova çıplak gözle görüleceğini ve Papa değişeceğini,

Kuzey İtalya, Londra ve İngiltere’nin önemli bir bölümünün büyük depremlerle sarsılacağını hatta

Britanya Adası’nın bir bölümünün denize batacağını,

Ünlü bir Rock şarkıcısının bir uçak kazasında yaşamını yitireceğini,

Los Angeles, San Francisco veya Seattle’de dev bir deprem ya da patlama olacağını,

Prenses Diana yüzlerce tanığın önünde görünüp ve özel mesaj vereceğini, söylemiştir…