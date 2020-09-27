27 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9270 0.26
USD 7,6600 0.46 ALTIN 458,850 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "çatışmayı durdurun" çağrısı

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 18:09 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 18:09

NATO, Azerbaycan ve Ermenistan'a cephe hattındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel  Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da  cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.
 
Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen  çatışmaları durdurmalı." ifadesini kullandı.
 
Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai,  "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO,  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını  desteklemektedir." ifadesine yer verdi.
 
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin sabah  saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar  başlamıştı.

ETİKETLER

NATO Azerbaycan Ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.