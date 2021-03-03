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Naci Bostancı'dan flaş açıklama! HDP kapatılacak mı?

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 12:36 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 12:36

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır." dedi.


AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı  siyasette değil hukuktadır." dedi.
 
AK Parti Grup Başkanı Bostancı yaptığı açıklamada, "HDP ile ilgili bizim siyasi  kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz.  Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı  siyasette değil hukuktadır. CHP-HDP ilişkisi bakımından benim  gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir  iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör  arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş  birliğine bir çerçeve koymuyor" dedi
 
 
 

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Naci Bostancı ak parti HDP
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