Muz ve bulgur toptancılarına soruşturma

Rekabet Kurulu, Mersin 'in Bozyazı ve Anamur ilçeleri sınırları içinde muz toptan ticareti yapan 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, muz toptan ticaretiyle iştigal eden söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak teşebbüsler ile derneğin kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Hakkında soruşturma açılan teşebbüs ve dernekler şunlar: "Bozyazı Komisyoncular Derneği, Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve Sebze Ticareti, Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon Evi, Aydul Tarım Ürn. İnş. Gıda Nak. Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti, Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Deniz Turizm ve Otelcilik AŞ, Doğan Tarım Ürünleri Nakliyat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Fehmi Çiçek Komisyon Evi, Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze Meyve Ticareti, Karaoğlu Hırdavat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Osman Özdeniz Özdeniz Tarım Ürünleri, Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma, Sedat Güğül-Güğül Komisyon Evi, Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve ve Sebze Ticareti, Süleyman Özdeniz Özdenizler Komisyon, Süleyman Tok Sebze ve Meyve Ticareti, Şahin Yağlı Tohumlar Tarım ve Zirai Ürünler Paz. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti ve Tamer Doğan Doğan Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Ticareti."

