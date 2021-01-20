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Muz ve bulgur toptancılarına soruşturma

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 13:33 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 13:33

Rekabet Kurulu Mersin'de muz ticareti yapan 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açtı.Kurul ayrıca Duru Bulgur hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.


Rekabet Kurulu, Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçeleri  sınırları içinde muz toptan ticareti yapan 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında  soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, muz  toptan ticaretiyle iştigal eden söz konusu teşebbüslerin Rekabetin Korunması  Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön  araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere  eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak teşebbüsler ile derneğin kanunu  ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
 
Hakkında soruşturma açılan teşebbüs ve dernekler şunlar: "Bozyazı Komisyoncular Derneği, Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve  Sebze Ticareti, Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon Evi, Aydul Tarım Ürn. İnş. Gıda Nak.  Pet. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti, Ayyıldız Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Malzemeleri  Taşımacılık Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Deniz Turizm ve Otelcilik AŞ,  Doğan Tarım Ürünleri Nakliyat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Fehmi Çiçek  Komisyon Evi, Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze Meyve Ticareti, Karaoğlu Hırdavat  Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Osman Özdeniz Özdeniz Tarım Ürünleri,  Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma, Sedat Güğül-Güğül Komisyon Evi,  Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve ve Sebze Ticareti, Süleyman Özdeniz Özdenizler  Komisyon, Süleyman Tok Sebze ve Meyve Ticareti, Şahin Yağlı Tohumlar Tarım ve  Zirai Ürünler Paz. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti ve Tamer Doğan Doğan Kardeşler  Yaş Sebze ve Meyve Ticareti."
 
Rekabet Kurulu, Duru Bulgur hakkında soruşturma açtı
 
Rekabet Kurulu, Duru Bulgur hakkında, Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik  soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Duru Bulgur Gıda  Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Konya ve Karaman bölgesindeki perakende zincirlerine  yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren şikayet  başvurusu, Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı üzerine tekrar değerlendirildi.  Bahse konu şikayet nedeniyle daha önce yapılan ön araştırmada anılan  uygulamalar incelenmiş, 2018'de soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak  söz konusu karar, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17 Eylül 2020'de aldığı kararla  iptal edildi.Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, ilgili  mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, firma hakkında Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik  soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
 

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