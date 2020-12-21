Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

PARTİSİNİN KURULUŞ, GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı seçilen Mustafa Sarıgül, Anıtkabir'i ziyareti sonrası bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. Burada partisinin kuruluş, görüş ve düşüncelerini açıklayan Sarıgül, "Bugün büyük ulusumuzun yeniden şahlanarak ayağa kalktığı, umutsuzluğun, çaresizliğin, karamsarlığın bittiği gündür. TDP, iktidar ve muhalefetin; bitmiş, tükenmiş, çözüm üretmekten aciz, barış yerine kavga üreten siyasetine nokta koymak üzere geliyor. TDP hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağı olmayacak. Türkiye Değişim Partisi; ne solun ne sağın bekçisi olmayacaktır. Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkûm edilemez. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir. Biz fikri, inancı, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkedeki herkesin kardeşi, dert ortağı, çaresi ve umudu olmaya geliyoruz" dedi. Sarıgül ayrıca, partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini yeni bir isme bırakacağını belirtti.