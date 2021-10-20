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MTA Yerleşkesinde patlama oldu

20 Ekim 2021 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 10:44

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
 
Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
 
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MTA'DAN AÇIKLAMA
 
Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.
 
 

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