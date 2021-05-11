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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

11 Mayıs 2021 Salı - 19:18 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 19:21

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! 
 
Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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