MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021
Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ucKH5gALBc