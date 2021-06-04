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mRNA aşılarla ilgili flaş açıklama! Kemik iliğine yerleşiyor ve...
170 milyondan fazla insanı hasta eden koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili flaş açıklamalar geldi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin insanlığı adeta kurtardığı Biontech/Pfizer aşısında kullandıkları ancak şüpheyle yaklaşılan mRNA teknolojisinin güvenilirliğine ilişkin son bilgiler...
Amerikalı bilim insanları, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına dair flaş açıklamalarda bulundu.