Mısır'dan ''Katar'' açıklaması: Olumlu işaretler var

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını söyledi.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda Mısır-Katar ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Katar'daki kardeşlerimizden, ilişkilerin tüm siyasi ve ekonomik yönleriyle yeniden ivme kazanmasını istedikleri ve bu konuda kararlı olduklarına dair olumlu bir mesaj var" ifadesini kullanan Şukri, Suudi Arabistan 'daki Ula Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması için çaba sarf edildiğini aktardı.

Katar'ın uzlaşı anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Şukri, Ula zirvesinin sonuçlarına ilişkin kesin bir şey söylemek için erken olduğunu söyledi.

"Yükümlülükler yerine getirilmezse başka bir sayfa açarız"

Anlaşmayı takip komitesinin, sonuçları incelediğini kaydeden Şukri, "Yükümlülükler yerine getirilmezse başka bir sayfa açarız" açıklamasında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire 'ye bir ziyarette bulunmuş, ülkesi ve Mısır aralarındaki sıcak ilişkileri canlandırmaya çalıştığını söylemişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.