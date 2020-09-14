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Milyonlara güzel haber! Yüzde 1'e düşürüldü, KDV müjdesi...

Milyonlara güzel haber, açıklama geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV'nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi. GİB, Özel Okullar Derneği'nin sorusuna verdiği yanıtta okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkının gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı. Özel okullar ise bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek.

Milyonlara güzel haber! Yüzde 1'e düşürüldü, KDV müjdesi... Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Eylül 2020'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar Katma Değer Vergisi ( KDV) yüzde 1'e indirilen eğitim öğretim ücretlerine ilişkin bir müjde de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.
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