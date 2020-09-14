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Milyonlara güzel haber! Yüzde 1'e düşürüldü, KDV müjdesi...
Milyonlara güzel haber, açıklama geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV'nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi. GİB, Özel Okullar Derneği'nin sorusuna verdiği yanıtta okulların 1 Eylül'den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7'lik farkının gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı. Özel okullar ise bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Eylül 2020'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar Katma Değer Vergisi ( KDV) yüzde 1'e indirilen eğitim öğretim ücretlerine ilişkin bir müjde de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.