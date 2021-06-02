Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), saat 13.45'te başladı.
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı
AA | 02 Haziran 2021 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 15:55
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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