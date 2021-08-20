Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! 81 ili kapsıyor, 1 Eylül'de...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. 81 il için geçerli. Tek tek açıklandı. Yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala MEB tarafından detaylar paylaşıldı. Yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birim amirleri ve 81 il millî eğitim müdürü ile toplantı yaptı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi için devam eden hazırlıklar ele alındı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim kararının kamuoyuna açıklanmasının ardından Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il millî eğitim müdürü katıldı.

MEB harekete geçti. Yüz yüze eğtim öncesi okulların açılışı ile ilgili önemli detaylar paylaşıldı. 6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim e başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Okulum Temiz Belgesi” koşullarının takip edildiğini; sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer şunları kaydetti:

“Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler.

Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.”

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla da il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketlerini yaşayan illerdeki son hazırlıklar da gündeme geldi.

Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiği kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine okulların açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.