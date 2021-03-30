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Merve Özbey en özel anısını paylaştı!
Geçtiğimiz yıl iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, bir ay önce kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Çiçeği burnunda anne, kızına kavuşma anını sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir yıl önce nikah masasına oturan Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçtiğimiz ay kızları Elif Özüm'ü kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, sevincini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.