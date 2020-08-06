06 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.034 -5.26 EURO 8,6170 2.87
USD 7,2330 2.67 ALTIN 481,120 4.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merkez Bankası'ndan piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerine ilişkin açıklama

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 17:13 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 17:55

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını duyurdu.


TCMB tarafından yapılan açıklamada, uygulamaya alınan mali ve parasal  politikaların küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu  belirtildi.
 
Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına  işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla   iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite  imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.
 
Açıklamada, "Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından  izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel  amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın  azaltılması doğrultusunda kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER

Merkez Bankası piyasa fiyat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.