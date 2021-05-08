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Merkel resmen duyurdu: Almanya'da üçüncü dalga kırıldı

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 18:56

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının kırıldığını söyledi.


Merkel, Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Liderler Zirvesi sonrasında  yaptığı açıklamada, "Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz. Umarım bu tüm  Avrupa'da böyle olur." dedi.
 
Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması  konusunda iyimser olduğunu belirten Merkel, "Portekiz gibi bazı Avrupa  ülkelerinin halihazırda sahip olduğu düşük vakaları görüldüğünde yaz tatili  konusunda çok umutluyum." diye konuştu.
 
Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, Kovid-19 aşıları üzerindeki  fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduklarını dile  getirerek, "Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm  olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına  ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması durumunda aşıların kalitesinin  düşme riski oluşacağı uyarısında bulunan Merkel, zirvede "yeşil sertifika" olarak  adlandırılan dijital aşı sertifikasının görüşüldüğünü, AB'de onaylanmamış  aşıların karşılıklı olarak tanınması gibi hala açıklığa kavuşturulması gereken  bazı önemli konular bulunduğunu kaydetti.
 

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Almanya koronavirüs Angela Merkel
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