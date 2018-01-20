Merkel'den Türkiye sınırı teşekkürü

ALMANYA Başbakanı Angele Merkel, Bulgaristan'ın Türkiye sınırını, AB sınırı olarak yasa dışı göçmenlerin geçişini önlemek için çok iyi kontrol ettiğini söyleyerek, teşekkür etti

