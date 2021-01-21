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Merkel'den Kovid-19'un mutasyonları konusunda uyarı

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 16:38 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 16:38

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.


Merkel, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında,  uygulanan sert Kovid-19 tedbirlerini savunarak "Yeni enfeksiyonlar nihayet  azaldı. Bu, Almanya'daki sert tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını ve  çabaların buna değdiğini gösteriyor." dedi.
 
İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen Kovid-19'un  türlerinin şu anki çabaları tehdit ettiğini belirten Merkel, "Almanya’da da bu  yeni virüs türleri tespit edildi. Virüsün mutasyona uğramasını ciddiye almak  gerekiyor. Bunu herkesin dikkate almasını istiyorum." diye konuştu.
 
Merkel, yeni vaka sayılarının azalması ve yoğun bakımdaki hasta  sayısının düşmesinin iyi haber olsa da ölüm sayısının yüksek seyretmesinin dehşet  verici olduğunu söyledi.
 
Almanya Başbakanı Merkel, "Tehlikenin ortaya çıkmasını ve günlük  sayılara yansımasını bekleyemeyiz. O zaman salgında üçüncü ve muhtemelen daha  sert bir dalganın yaşanmasını önlemek için geç olur." ifadesini kullandı.
 
Bu tehlikenin engellenebileceğini ifade den Merkel, bu konuda son  olarak eyalet başbakanlarıyla yeni önlemler aldıklarını hatırlattı.
 
Uğur Şahin'i savundu
 
Aşı kampanyasını mümkün olduğu kadar hızlandırma güvencesi veren  Merkel, şirketlerden söz verilen aşıların sağlanması durumunda yaz sonunda  herkese aşı imkanı sunabileceklerini söyledi.
 
Hükümet olarak aşı üretim tesisi işletmediklerini, bundan dolayı ne  kadar aşı dozu üretileceği konusunda bir garanti veremeyeceğini kaydeden Merkel  ancak aşıların üretilmesi için şirketlere destek verdiklerini anlattı.
 
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci  tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in bir üretim şirketi  olmadığını ifade eden Merkel, BioNTech'in bu konuda Amerikan ilaç firması Pfizer  ile iş birliği yapmasının akıllı bir adım olduğunu belirtti.
 
BioNTech’in geliştirdiği aşının Pfizer tesislerinde üretildiğine  işaret eden Merkel, “BioNTech aşıyı geliştirdi. Bu şimdi bizim aşımız gibi  davranılıyor. BioNTech Pfizer ile çalışıyor. Pfizer uluslararası bir firma.  Uluslararası piyasada iş yapan her firma bir bölgeyi tercih etmez.” şeklinde  konuştu.
 
Merkel, “Sabırsızlığı anlıyorum. BioNTech’i eleştirmek için bir sebep  görmüyorum. Burada gece gündüz çalışan insanlar var. Prof. Şahin ve eşi ile  görüştüm. Tek boş günleri yok. Şahin 24 Ocak 2020’de bir pandeminin geldiğini  gördü ve tüm araştırma faaliyetlerini bir günden diğer güne değiştirdi. Bundan  faydalanıyoruz bugün. Burada niye mızmızlanıyoruz? Avrupa Birliği burada  yapabileceğini yaptı.” dedi.
 
Kuzey Akım 2 yaptırımlarını eleştirdi
 
Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru  projesine yönelik temel tutumunda bir değişiklik olmadığını dile getiren Merkel,  ABD'nin boru hattının yapımında rol alan firmalara yaptırım getirmesini doğru  bulmadığını ifade etti.
 
Merkel, yaptırımları eleştirerek ABD yönetimiyle bu konuyu görüşmek  istediklerini belirtti.
 
ABD'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Joe Biden’in Paris İklim  Anlaşması'na geri dönmesini ve ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden ayrılmasını  durdurması gibi ilk girişimlerini olumlu bulan Merkel, “Biden ile siyasi  mutabakat sağlanabilecek çok daha fazla alan var." dedi.
 
Ancak ABD ile bazı konularda görüş ayrılıklarının da yaşanacağını  ifade eden Merkel, “Avrupa’nın genel olarak daha fazla sorumluluk alması  gerekecek. Bu sadece askeri olarak değil, diplomatik alanda da ve başka alanlarda  da geçerli.” ifadesini kullandı.
 
Merkel, Almanya’nın ve AB’nin daha fazla sorumluluk almaya hazır  olduğunu söyledi.
 

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Angela Merkel koronavirüs mutasyon
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