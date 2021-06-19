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Memur, işçi milyonları kapsıyor... 232 lira... Başvuran alıyor
Memur, işçi milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor. Kadınlara süt izni, yarım gün çalışma izni gibi isimler altında tanınan ve sık sık gündeme gelen bu ayrıcalıkların bazılarından, pek bilinmese bile çalışan babalar da yararlanıyor. Anne sigortalı değilse, süt parası babaya ödeniyor. Kadın sigortalının veya eşi çalışmayan erkek sigortalının emzirme ödeneği alabilmesi için doğumdan önceki son bir yılda en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ödenecek tutar bu yıl için 232 lira ve tek seferlik olarak veriliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Memur, işçi... Milyorları ilgilendiriyor. Başvuranın hesabına 232 lira yatırılıyor. Yasalar kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmesi için özellikle çalışan annelere yönelik pek çok pozitif haklar sağlıyor. Kadınlara süt izni, yarım gün çalışma izni gibi isimler altında tanınan ve sık sık gündeme gelen bu ayrıcalıkların bazılarından, pek bilinmese bile çalışan babalar da yararlanıyor. Erkeklerin çalışma hayatındaki oranları yüzde 69 civarında, yani her 100 çalışandan 69’u erkek. Evli ve çocuk sahibi çalışan babaların da hayatını kolaylaştırmak için bazı haklarının olduğunu hatırlatmakta yarar var.