Memur, işçi, Bağkur'lu yüz binlerce kişi için geçerli! Yaş şartı yok

Çalışmaya başlayan herkes belirli bir süre geçtikten sonra ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belirli koşullarda erken emekli olmak mümkün. Erken emekli olabilmek için çalışma gücünde yüzde 40 ve daha üzerinde kayıp olduğunun herhangi bir sağlık kurumu tarafından tespit edilmiş olması gerekiyor. Engelliler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Engellilerin emeklilik koşulları, hangi statüde çalıştıklarına ve ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre değişiyor.

Sosyal güvenlik mevzuatında bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar için erken emeklilik imkânları bulunuyor. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliği. Malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklar için geçerli. Ya da iş kazası ile gerçekleşiyor ve çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolmasıyla kazanılabiliyor. Engelli emekliliği ise doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında ortaya çıkıyor. Burada da en az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor.

Süre neden değişiyor?

Çalışmaya başlamadan önce çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybedenler ile işe başlamadan önce veya sonra yüzde 40 ve üzeri engelli olanlara ise belli koşulları yerine getirmeleri halinde yaşa bakılmaksızın emekli aylığı bağlanıyor. Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı istisnalar tanıyor. Yani 1 Ekim 2008’den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor.

Tarihlere dikkat!

SSK ve Bağkur ’lular ile çalışmaya 1 Ekim 2008’den sonra başlayan 4C’liler, ilk defa sigorta lı çalışmaya başlamadan önce yüzde 60 ve daha fazla oranda çalışma gücü kaybı olanlar 15 yıl sigortalılık ve 3960 gün ile yaşlılık aylığına hak kazanır. Çalışmaya başlamadan önce en az yüzde 60 oranında maluliyeti bulunan 4A’lılar için prim gün sayısı işe giriş tarihlerine göre kademeli uygulanıyor. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 50-59 arasında olanlar 16 yıl sigorta ve 4320 prim günüyle; yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl sigorta ve 4680 prim günüyle emekli olabilir.

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