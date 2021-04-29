Memur, emekli ve esnafa müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Milyonları ilgilendiren müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu. Memur, emekli ve esnafa müjde. Ve belli oldu. Süre uzatıldı. Emekliye zam, memura maaş müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada memur , emekli ve esnaflara yeni haberler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var' diyerek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

Yeni destek programı başlatılıyor

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.

Esnafa destek ödemesi 1 ay uzatıldı.