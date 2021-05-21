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MEB resmen duyurdu ve belli oldu! 18 haziran...

21 Mayıs 2021 Cuma - 0:57 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 0:57

MEB son dakika duyurdu. Ve belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarihi resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceğini bildirdi. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

Öte yandan MEB'den yapılan açıklamada hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi. Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak. İşte tüm detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 4. sınıf ile  ortaokullardaki öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem  sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceğini bildirdi.  Bakanlıkça bugün yapılan açıklamada, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul  öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla  değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı açıklanmıştı.
 
MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün web sayfasından  (https://tegm.meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim  öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilenleri yanıtladı.
 
Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile  ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem  sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı.
 
İlgili kademelerdeki ikinci dönem sınavlarına ilişkin bazı sorular ve  yanıtları şöyle:
 
İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
 
"İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders  etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne  notunuz belirlenecek."
 
İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
 
"İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava  girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir  ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye  yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs  2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı  bildirime bağlı olacak."
 
Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek  miyim?
 
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden  sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını  yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye  yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs  2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı  bildirime bağlı olacak."
 
Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
 
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz seçmeli dersler de dahil  olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav  puanı karneye yansıtılacak."
 
Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav  olacak mı?
 
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz istemeleri halinde  zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek."
 
Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav  olacak mıyım?
 
"Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava  girmenize gerek yok."
 
İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?
 
"Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26  Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi  gerekmektedir."
 
Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı  yükseltme şansım var mı?
 
"Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan  aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar  sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış  olacak."
 
Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?
 
"Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak."
 
Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?
 
"Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve  soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek."
 
Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?
 
"Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar  işlenen konulardan soru sorulacak."
 
Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?
 
"Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir  kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda  sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders  öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız."
 
Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor  mu?
 
"Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında  istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen  rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje çalışması alıp tamamlamayan  öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir."
 
Yatılı bölge ortaokulu öğrencisiyim. Sınav günü pansiyonda kalabilir  miyim?
 
"Sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım  şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeniz  sağlanacaktır."
 
Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde  bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?
 
"Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul  türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba  gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe  ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz  gerekmektedir."
 
Öğretmenim ders etkinliklerine katılım puanımı nasıl verecek?
 
"Yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV'yi takip durumunuza ve derse  olan ilginize göre öğretmeniniz tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır."
 
Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı alacağım?
 
"Her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2,  haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine  katılım puanı verilecektir."
 
Proje ödevlerimi öğretmenime nasıl teslim edeceğim?
 
"Proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi  gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi)  ortamlarda sunulabilecektir."
 
 
LİSELERDE SINAVLARA YENi DÜZENLEME
 
Liselerde sınavlara yeni düzenleme getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;
 
1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.
 
2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.
 
3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir. 
 
4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 
 
5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.
 
6-  Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.
 
7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.
 
8-  2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.
 
9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait  ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak  sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.
 
11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.
 

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