MEB resmen duyurdu! Değişiklik olacak, yüz yüze eğitim...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren flaş açıklama. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Öğrenci veli ve öğretmenler yüz yüze eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Değişiklik olacak. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarının açılmasının ardından yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıkma Bakan Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ile ilgili detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasının şehirlerin renklerine göre değişiklik göstereceğini belirten Selçuk şunları söyledi:

"Bu süreci el birliği ile götüreceğimizi düşünüyorum. Velilerimizin öğrencilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Haritada maviye doğru yönelen bir çabanın içinde olmalarını bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir mutlulukla göstermek mümkün olabilir ama yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.

Şehir bazlı yerinde yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor."