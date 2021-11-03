MEB İŞKUR üzerinden 10 bin TYP çalışanı alacak! Bakan Özer’den TYP müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullara İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin işçi alacak. Bakan Özer, yaptığı açıklamada “10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." dedi. Peki, MEB TYP başvuruları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in TYP açıklaması…

MEB İŞKUR üzerinden okullara temizlik görevlisi kadrosunda 10 bin TYP çalışanı alacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda açıkladı.

BAKAN ÖZER’DEN 10 BİN TYP’Lİ MÜJDESİ

MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.

Bu rakamın geçen seneye göre düşük olduğunu söyleyen Özer, "Ama temizlikle ilgili her türlü desteğimizi okullarımıza gönderdik.” dedi.

Bakan Özer, MEB’in okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 10 bin TYP’li temizlik görevlisi alacaklarının müjdesini verdi.

MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İkinci döneme temizlik elemanı takviye yapılması gerektiği ile ilgili sayın bakanımızla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." bilgisini verdi.

TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

TYP'YE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler,

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

TYP ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

TYP’li katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılıyor.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

- Çevre temizliği

- Kamusal altyapının yenilenmesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

- Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

- Ağaçlandırma

- Park düzenlemeleri

- Vadi ve dere ıslahı

- Erozyon engelleme çalışmaları.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.