MEB harekete geçti! Okulların açılmasıyla ilgili flaş karar... İlkokul, ortaokul ve lise...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'dan flaş açıklama geldi. Resmen harekete geçildi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. Okulların açılması ve yüz yüze eğitimle ilgili kritik gelişme. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer duyurdu. Bakan Özer okulların açılmasıyla ilgili tarihi açıkladı.

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorunun yanıtını merak ediyor. Yüz yüze eğitim için gün sayan öğrencilerin beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Göreve geçtiğimiz günlerde başlayan Bakan Özer, Eylül’de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek "Türkiye’nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak etkilenmelerine daha fazla müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yoktur.” ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYANLAR İÇİN KISITLAMA GELEBİLİR

Gözler okulların açılacağı tarihe ve eğitimin nasıl başlayacağına çevrildi. Bilim Kurulu son 2 haftadır gündemine bu konuyu taşındı. Ve tavsiye kararları alındı.

Mevcut durumda 18 yaşından gün alanlar aşılanıyor. Bilim Kurulu üyeleri okullar açılmadan 15-18 yaşındaki lise öğrencilerinin de aşılanabileceğini belirtti. Bu noktada inisiyatif velilerde olacak. Yani 15-18 yaş arası çocuklar ebeveyn izni ile aşılanabilecek.

Kurul, 12-15 yaş arası çocuklar için ise risk grupları belirlenerek aşılanabileceği belirtildi. Her hangi bir kan hastalığı, kanseri tedavisi görenler, organ nakli gerçekleştirilenler ve doğuştan immün yetersizliğine sahip çocukların aşılanabileceği belirtildi. İlgili uzmanlar önce risk gruplarını belirleyecek ardından bu gruplara aşı randevu sisteminin açılması bekleniyor. Yine bu yaş grubunda da "ebeveyn izni"esas olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.