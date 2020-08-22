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MEB duyurdu! Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 11:12

MEB o öğrenciler için harekete geçti. Kronik hastalığı olan lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek.


MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders  yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık  yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31  Ağuustos-11 Eylül'de yapılacak.
 
Sınavlar mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi  büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin  oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.
 
Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız  Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel  ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına  ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine  başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek.  Bu konuda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tedbirler alınacak.

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