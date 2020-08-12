Malatya Valisi açıkladı! Düğün ve nişanda artık yasak...

Malatya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, sünnet düğünü, nişan ve mevlit gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulması yasaklandı. Ayrıca iki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmaması kararlaştırıldı.

Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün gibi bazı törenlerde oluşan kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe ile maske takma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Açık ve kapalı düğün salonlarında yapılan düğünlerin aynı gün içerisinde 10.00-23.00 saatleri arasında en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılmasına karar verildiğini bildiren Baruş, şöyle devam etti:

"İki düğün arasında en az 2 saat bırakılmasına, personel ve çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişiden fazla misafir alınmaması kararlaştırıldı. Sokak ve mahalle aralarında yapılan düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediğinin tespit edilmesi, söz konusu düğünlerin kolluğun kontrolü dışında yapılması nedeniyle denetlenmesinin mümkün olmaması sebebiyle emniyet ve jandarmaya bildirimde bulunmaksızın açık ve kapalı alanlarda düğün, nişan, kına ve benzeri organizasyonların yapılmasının yasaklanmasına, emniyet ve jandarmaya yapılacak bildirimlerde düğünün başlama ve bitiş saatinin belirtilmesine karar verildi."

Baruş, düğünlerde ikram da yapılmaması kararı aldıklarını anlatarak, "Düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit ve benzeri organizasyonlarda yemek verilmesi ve ikramda bulunulmasının uzun sürede bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle düğün, sünnet düğünü, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir." dedi.

Kurban Bayramı öncesinde kentteki 2 günlük vaka sayılarıyla ilgili bazı tartışmaların olduğunu anımsatan Baruş, şunları kaydetti: